Захист М.Мартиненка заявив відвід слідчому судді, в засіданні оголосили перерву
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Захист колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка оголосив відвід слідчому судді Солом'янського районного суду Києва Олександру Бобровнику через упередженість, передає кореспондент УНН.
"Ми просимо розглянути заяву про відвід. Нашою метою не є затягування процесу... Я гарантую, якщо наше клопотання буде задоволене, я вам обіцяю, що клопотання буде розглянуте сьогодні", - заявив адвокат Ігор Черезов.
Адвокат пояснив свій відвід тим, що у ЗМІ з'явилася інформація про порушенні проти слідчого судді О.Бобровника кримінальні провадження, а отже є підстави говорити про упередженість судді.
У свою чергу прокурори САП наголосили, що наразі відсутні будь-які дані, які б вказували на упередженість судді.
"Вважаю, що цей відвід не підлягає задоволенню", - сказав прокурор САП Роман Симків.
У зв’язку із заявою про відвід слідчому судді в засіданні оголошено перерву на невизначений час до її вирішення.
Варто зазначити, що суддю, який розглядатиме відвід О.Бобровника має визначити автоматизована система розподілу справ між суддями.
Нагадаємо, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка.
Пізніше у НАБУ повідомили, що М.Мартиненку інкримінують створення злочинної організації (ч.5 ст. 191 ККУ) та привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ).
За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол.