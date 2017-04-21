Защита Н.Мартыненко заявил отвод следственному судье, в заседании объявлен перерыв

"Мы просим рассмотреть заявление об отводе. Нашей целью не является затягивание процесса ... Я гарантирую, если наше ходатайство будет удовлетворено, я вам обещаю, что ходатайство будет рассмотрено сегодня", - заявил адвокат Игорь Черезов.

Адвокат объяснил свой отвод тем, что в СМИ появилась информация о возбуждении против судьи О.Бобровника уголовного производства, а следовательно есть основания говорить о предвзятости судьи.

В свою очередь прокуроры САП отметили, что сейчас отсутствуют какие-либо данные, которые бы указывали на предвзятость судьи.

"Считаю, что этот отвод не подлежит удовлетворению", - сказал прокурор САП Роман Симкив.

В связи с заявлением об отводе следователя судьи в заседании объявлен перерыв на неопределенное время.

Стоит отметить, что судью, который будет рассматривать отвод А.Бобровника, должна определить автоматизированная система распределения дел между судьями.

Напомним, 20 апреля 2017 сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко.

Позже в НАБУ сообщили, что Мартыненко инкриминируют создание преступной организации (ч.5 ст. 191 УК) и присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК).

По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17280000 долл.