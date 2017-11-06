Захист Колмогорова заявив про численні порушення з боку суддів

"Суд першої інстанції неправильно застосував КПК, неповністю дослідив експертизи, не допитав свідків з боку сторони захисту, проводив процес у закритому режимі", - зазначили адвокати.

Крім того, у своїх поясненнях на підтримку касаційної скарги сторона захисту С.Колмогорова звернула увагу суду, що той є військовослужбовцем і перебував на службі, виконував наказ командира, а також в суді не доведено, що саме з його автомата АКС-74 було зроблено постріли по автомобілю, в якому перебувала потерпіла, так само не доведено, що саме постріли з автомата С.Колмогорова спричинили загибель потерпілої, адже на місці події було вилучено 42 стріляні автоматні гільзи. При цьому, адвокати звернули увагу на те, що стрільбу по автомобілю, крім С,Колмогорова, здійснювали ще чотири чоловіка.

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У продовження теми адвокати прикордонника зазначили, що неналежним чином було здійснено огляд місця події.

Більше того, за їх слів, працівники поліції не мали законного права відкривати і розслідувати кримінальне провадження щодо С.Колмогорова, оскільки той є військовослужбовцем і працівником правоохоронного органу.

Також захист прикордонника наголосив на тому, що наразі немає жодного судового рішення щодо законності чи незаконності виданого С.Колмогорову і його колегам наказу. Також немає жодного кримінального провадження щодо командира та інших прикордонників, які перебували на місці події.

"Те, як буде розглянута справа Колмогорова, буде сигналом для дій у подібних ситуаціях для інших військовослужбовців, які несуть службу зі зброєю в руках", - підкреслили адвокати.

Як повідомляв УНН, 6 листопада Вищий спецсуд розпочав розгляд скарги на вирок прикордоннику С.Колмогорову.

Нагадаємо, С.Колмогорова обвинувачують у вбивстві жінки-пасажира автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників на блокпосту під Маріуполем 9 вересня 2014 року.