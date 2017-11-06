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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 10695 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 71692 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 136494 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109761 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111909 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109491 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Защита Колмогорова заявил о многочисленных нарушениях со стороны судей

Защита Колмогорова заявил о многочисленных нарушениях со стороны судей

Киев  •  УНН

 • 7307 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сторона защиты пограничника Сергея Колмогорова, который осужден к 13 годам заключения за убийство гражданского лица во время принудительной остановки автомобиля возле Мариуполя 7 сентября 2014, заявила в Высшем специализированном суде по рассмотрению гражданских и уголовных дел о многочисленных нарушениях, которые были допущены во время объявления ему приговора Приморским судом Мариуполя и подтверждения этого решения Апелляционным судом Донецкой области, передает корреспондент УНН.

"Суд первой инстанции неправильно применил КПК, неполностью исследовал экспертизы и не допросил свидетелей со стороны защиты, проводил процесс в закрытом режиме", - отметили адвокаты.

Кроме того, в своих объяснениях в поддержку кассационной жалобы сторона защиты С.Колмогорова обратила внимание суда, что он является военнослужащим и находился на службе, выполнял приказ командира, а также в суде не доказано, что именно с его автомата АКС-74 были сделаны выстрелы по автомобилю, в котором находилась потерпевшая, так же не доказано, что именно выстрелы из автомата С.Колмогорова привели к гибели потерпевшей, ведь на месте происшествия было изъято 42 стреляные автоматные гильзы. При этом, адвокаты обратили внимание на то, что стрельбу по автомобилю, кроме С.Колмогорова, осуществляли еще четыре человека.

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В продолжение темы адвокаты пограничника отметили, что неправильно был осуществлен осмотр места происшествия.

Более того, по их словам, работники полиции не имели законного права открывать и расследовать уголовное производство по С.Колмогорову, поскольку тот является военнослужащим и работником правоохранительного органа.

Также защита пограничника отметила, что пока нет ни одного судебного решения о законности или незаконности изданного С.Колмогорову и его коллегам приказа. Также нет ни одного уголовного производства в отношении командира и других пограничников, находившихся на месте происшествия.

"То, как будет рассмотрено дело Колмогорова, будет сигналом для действий в подобных ситуациях для других военнослужащих, несущих службу с оружием в руках", - подчеркнули адвокаты.

Как сообщал УНН, 6 ноября Высший спецсуд начал рассмотрение жалобы на приговор пограничнику С.Колмогорову.

Напомним, С.Колмогорова обвиняют в убийстве женщины-пассажира автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников на блокпосту под Мариуполем 9 сентября 2014.

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