Захист ініціюватиме кримінальне провадження проти ГПУ в разі, якщо суд дозволить затримання В.Януковича – адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Захисту екс-президента Віктора Януковича не відомо про наявність ухвали Печерського районного суду Києва про дозвіл на його затримання. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив адвокат В.Януковича Віталій Сердюк.
"Захист немає такої інформації, адже ГПУ і Печерський суд, ймовірно, не реалізували принцип змагальності сторін кримінального процесу і банально не повідомили за три доби до початку розгляду клопотання захист, як це передбачено чинним КПК. Тому жодної інформації про наявність такого рішення (про дозвіл на затримання В.Януковича – ред.) немає",- сказав В.Сердюк.
Він додав, що в разі, якщо відповідна ухвала все ж існує, то її юридична сила "невелика".
"Ви зверніть увагу, що 30 січня захист якраз знаходився в ГПУ і активно з прокурорами працював по справі про державну зраду. Тоді ГПУ повідомляла про закінчення слідства, тривали весь день процесуальні дії… в цей час вони нічого не повідомляли ні про якісь інші справи",- сказав В.Сердюк.
За словами адвоката, якщо захист отримає ухвалу Печерського райсуду про дозвіл на затримання В.Януковича, вона буде оскаржена.
"Рішення буде це оскаржено. Також захистом буде ініційоване порушення кримінального провадження за фактом порушення права на захист з боку В.Януковича",- додав В.Сердюк.
Разом з тим він звернув увагу, що плавзасоби, які були арештовані судом, належали фірмі САНТАЛІТ, до якої В.Янукович не має відношення.
"Питання оскарження таких ухвал має бути вирішено власником майна",- сказав В.Сердюк.
При цьому він нагадав, що ще у 2014 році були арештовані будинок, два парко місця і моторний човен.
"Вони арештовані по всіх без виключення справах",- уточнив В.Сердюк.