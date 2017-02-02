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Защита будет инициировать уголовное производство против ГПУ в случае, если суд разрешит задержание В.Януковича - адвокат

Киев • УНН

 • 10017 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Защите экс-президента Виктора Януковича не известно о наличии постановления Печерского районного суда Киева о разрешении на его задержание. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил адвокат В.Януковича Виталий Сердюк.

Защита будет инициировать уголовное производство против ГПУ в случае, если суд разрешит задержание В.Януковича - адвокат

"Защита не имеет такой информации, потому что ГПУ и Печерский суд, вероятно, не реализовали принцип состязательности сторон уголовного процесса и банально не сообщили за трое суток до начала рассмотрения ходатайства защиты, как это предусмотрено действующим УПК. Поэтому никакой информации о наличии такого решения (о разрешении на задержание В.Януковича - ред.) нет", - сказал В.Сердюк.

Он добавил, что в случае, если соответствующее постановление все же существует, то его юридическая сила "небольшая".

"Вы обратите внимание, что 30 января защита как раз находилась в ГПУ и активно с прокурорами работала по делу о государственной измене. Тогда ГПУ сообщала об окончании следствия, продолжались весь день процессуальные действия... в это время они ничего не сообщали ни о каких других делах" , - сказал В.Сердюк.

По словам адвоката, если защита получит решение Печерского райсуда о разрешении на задержание В.Януковича, оно будет обжаловано.

"Решение будет это обжаловано. Также защитой будет инициировано возбуждение уголовного производства по факту нарушения права на защиту со стороны Януковича", - добавил В.Сердюк.

Вместе с тем он обратил внимание, что плавсредства, которые были арестованы судом, принадлежали фирме САНТАЛИТ, к которой В.Янукович не имеет отношения.

"Вопрос обжалования таких постановлений должен быть решен собственником имущества", - сказал В.Сердюк.

При этом он напомнил, что еще в 2014 году были арестованы дом, два парко места и моторная лодка.

"Они арестованы по всем без исключения делам", - уточнил В.Сердюк.

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