Захист Авакова просить повністю відмовити у задоволенні клопотання САП
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Захист просить суд повністю відмовити у задоволенні клопотання САП щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням застави синові міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександру, оскільки підозра є необґрунтованою. Про це заявив під час засідання у Солом’янському районному суді Києва Олександр Лисак, передає кореспондент УНН.
"Я приходжу до висновку про те, що клопотання прокурорів є необгрунтованим, без підтвердження реальних доказів, саме реальних письмових доказів, які могли б підтвердити наявність ризиків… Я прошу вас у задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 5 млн грн з покладенням обов’язків, про які зазначив прокурор, відмовити повністю. Оскільки підозра є неспроможною та відсутність ризиків", - наголосив адвокат.
О.Лисак підкреслив, що сторону захисту не переконали документи, які були надані слідством, щодо належності та допустимості.
На його погляд, докази отриманні з істотним порушенням вимог КПК.
"Їх взагалі не можна враховувати при ухваленні рішення у справі", - зазначив він.
Крім того, наголосив О.Лисак, на сьогодні стороною обвинувачення не наведено жодного аргументу, який би свідчив про переховування чи впливу на розслідування справи з боку його підзахисного.
"Те, що наш клієнт протягом тривалого часу виїжджає за межі України, повертається в Україну, не може свідчити про існування будь-яких ризиків, які можуть свідчити про перешкоджання або іншим чином у розслідуванні даного кримінального провадження", - сказав захисник.
Нагадаємо, 31 жовтня двом затриманим у справі "рюкзаків Авакова" повідомили про підозру.
Згодом стало відомо, що підозру оголосили і третьому затриманому в цій справі. Одним із них став син голови МВС Арсена Авакова Олександр.
Зокрема, О.Авакова підозрюють у вчиненні злочину, ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").