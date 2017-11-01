Защита Авакова просит полностью отказать в удовлетворении ходатайства САП

"Я прихожу к выводу о том, что ходатайство прокуроров является необоснованным, без подтверждения реальных доказательств, именно реальных письменных доказательств, которые могли бы подтвердить наличие рисков ... Я прошу вас в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 5 млн грн с возложением обязанностей, о которых отметил прокурор, отказать полностью. Поскольку подозрение является несостоятельной и отсутствие рисков", - подчеркнул адвокат.

А.Лисак подчеркнул, что сторону защиты не убедили документы, предоставленные следствием, по принадлежности и допустимости.

По его мнению, доказательства полученные с существенным нарушением требований УПК.

"Их вообще нельзя учитывать при принятии решения по делу", - отметил он.

Кроме того, отметил А.Лисак, сегодня стороной обвинения не приведено ни одного аргумента, который бы свидетельствовал о сокрытии или влияния на расследование дела со стороны его подзащитного.

"То, что наш клиент в течение длительного времени выезжает за пределы Украины, возвращается в Украину, не может свидетельствовать о существовании каких-либо рисков, которые могут свидетельствовать о препятствовании или иным образом в расследовании данного уголовного производства", - сказал защитник.

Напомним, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении.

Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьем задержанному в этом деле. Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

В частности, А.Авакова подозревают в совершении преступления, ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").