Защита Авакова просит полностью отказать в удовлетворении ходатайства САП

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 10598 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 71608 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 136458 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109746 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111898 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109483 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101958 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102967 просмотра

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Защита Авакова просит полностью отказать в удовлетворении ходатайства САП

Защита Авакова просит полностью отказать в удовлетворении ходатайства САП

Киев  •  УНН

 • 10322 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Защита просит суд полностью отказать в удовлетворении ходатайства САП об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с определением залога сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру, поскольку подозрение является необоснованным. Об этом заявил во время заседания в Соломенском районном суде Киева Александр Лысак, передает корреспондент УНН.

"Я прихожу к выводу о том, что ходатайство прокуроров является необоснованным, без подтверждения реальных доказательств, именно реальных письменных доказательств, которые могли бы подтвердить наличие рисков ... Я прошу вас в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 5 млн грн с возложением обязанностей, о которых отметил прокурор, отказать полностью. Поскольку подозрение является несостоятельной и отсутствие рисков", - подчеркнул адвокат.

А.Лисак подчеркнул, что сторону защиты не убедили документы, предоставленные следствием, по принадлежности и допустимости.

По его мнению, доказательства полученные с существенным нарушением требований УПК.

"Их вообще нельзя учитывать при принятии решения по делу", - отметил он.

Кроме того, отметил А.Лисак, сегодня стороной обвинения не приведено ни одного аргумента, который бы свидетельствовал о сокрытии или влияния на расследование дела со стороны его подзащитного.

"То, что наш клиент в течение длительного времени выезжает за пределы Украины, возвращается в Украину, не может свидетельствовать о существовании каких-либо рисков, которые могут свидетельствовать о препятствовании или иным образом в расследовании данного уголовного производства", - сказал защитник.

Напомним, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении.

Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьем задержанному в этом деле. Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

В частности, А.Авакова подозревают в совершении преступления, ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

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