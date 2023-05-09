Захисники отримали перший безпілотник PUNISHER від WOG та Фонду Андрія Хливнюка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Захисники отримали перший безпілотник PUNISHER від WOG та Фонду Андрія Хливнюка. Кошти на його купівлю були перераховані WOG за результатами першого етапу реалізації спільної з фондом Андрія Хливнюка ініціативи «MEGAКАВА донатить на «крила», передає УНН.
Проєкт триває до 14 травня. Долучитися до нього може будь-хто з мільйонів українців. Для цього достатньо придбати напої в мегагорнятку на будь-якому АЗК WOG. 5 гривень з кожного такого напою компанія перерахує на закупівлю БПЛА. Окрім того, також можна задонатити будь-яку суму напряму фонду Андрія Хливнюка.
«Ми вдячні кожному, хто долучається до проєкту, обираючи найкавовішу каву чи запашний чай у горнятку MEGA. Ви смакуєте улюблені напої, а WOG донатить на «крила» для захисників. Так, менш ніж за два місяці акумулювали понад 3,8 млн грн на БПЛА. Перший ударний безпілотник PUNISHER уже на фронті допомагає захисникам здійснювати розвідку та доставляти «подарунки» ворогам», - розповів Геннадій Карлінський, директор з маркетингу мережі АЗК WOG.