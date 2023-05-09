Защитники получили первый беспилотник PUNISHER от WOG и Фонда Андрея Хлывнюка

Проект продолжается до 14 мая. Приобщиться к нему может любой из миллионов украинцев. Для этого достаточно приобрести напитки в мегачашке на любом АЗК WOG. 5 гривен с каждого такого напитка компания перечислит на закупку БПЛА. Кроме того, также можно задонатить любую сумму напрямую фонду Андрея Хлывнюка.

«Мы благодарны каждому, кто присоединяется к проекту, выбирая самый интересный кофе или душистый чай в чашке MEGA. Вы наслаждаетесь любимыми напитками, а WOG донатит на «крылья» для защитников. Таким образом, менее чем за два месяца аккумулировали более 3,8 млн грн на БПЛА. Первый ударный беспилотник PUNISHER уже на фронте помогает защитникам осуществлять разведку и доставлять «подарки» врагам», - рассказал Геннадий Карлинский, директор по маркетингу сети АЗК WOG.