Захисники Маріуполя полонили чеченця, який закликав земляків до дшихаду відносно росії

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"Він нагадав, що українці допомагали в боротьбі за незалежність Чеченської Республіки Ічкерія, наголосивши, що слід не воювати з Україною на боці кривавої росії, а навести лад у власній країні, борючись з кривавим путінсько-кадирівським режимом", - йдеться в повідомленні.