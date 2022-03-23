Захисники Маріуполя полонили чеченця, який закликав земляків до дшихаду відносно росії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Полонений бійцями "Азову" чеченець, закликав земляків до дшихаду відносно росії. Про це йдеться в повідомленні полку, передає УНН.
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"Він нагадав, що українці допомагали в боротьбі за незалежність Чеченської Республіки Ічкерія, наголосивши, що слід не воювати з Україною на боці кривавої росії, а навести лад у власній країні, борючись з кривавим путінсько-кадирівським режимом", - йдеться в повідомленні.