Защитники Мариуполя пленили чеченца, который призвал земляков к дшихаду в отношении россии

Цитата

"Он напомнил, что украинцы помогали в борьбе за независимость Чеченской Республики Ичкерия, подчеркнув, что не следует воевать с Украиной на стороне кровавой россии, а навести порядок в собственной стране, борясь с кровавым путинско-кадыровским режимом", - говорится в сообщении.