Защитники Мариуполя пленили чеченца, который призвал земляков к дшихаду в отношении россии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Пленный бойцами "Азова" чеченец, призывал земляков к дшихаду в отношении россии. Об этом говорится в сообщении полка, передает УНН.
Цитата
"Он напомнил, что украинцы помогали в борьбе за независимость Чеченской Республики Ичкерия, подчеркнув, что не следует воевать с Украиной на стороне кровавой россии, а навести порядок в собственной стране, борясь с кровавым путинско-кадыровским режимом", - говорится в сообщении.