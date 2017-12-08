Захисника Шахтаря включили в збірну туру Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. УЄФА оприлюднив символічну збірну кращих футболістів тижня за підсумками 6-го туру Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт організації.
Бразильський фулбек "гірників" Ісмаїлі завдяки забитому голу у ворота "Манчестер Сіті" (2:1) потрапив до символічної збірної.
До збірної туру також увійшли:
воротар: Вацлік ("Базель")
захисники: Алекс Сандро ("Ювнтус"), Ланг ("Базель")
півзахисники: Толіссо ("Баварія"), Коутіньйо, Мілнер (обидва - "Ліверпуль"), Браімі ("Порту")
нападники: Обамеянг ("Борусія", Дортмунд), Мане ("Ліверпуль"), Абубакар ("Порту").
Примітно, що у гравця "Шахтаря" найбільша кількість залікових балів серед захисників – 12 проти 9 у Алекса Сандро та Ланга.
Як повідомлялося раніше, іншого гравця "гірників" номінували на звання кращого футболіста тижня ЛЧ.