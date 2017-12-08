Защитника Шахтера включили в сборную тура Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. УЕФА обнародовал символическую сборную лучших футболистов недели по итогам 6-го тура Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт организации.
Бразильский фулбек "горняков" Исмаили благодаря забитому голу в ворота "Манчестер Сити" (2: 1) попал в символическую сборную.
В сборную тура также вошли:
Вратарь: Вацлик ( "Базель")
Защитники: Алекс Сандро ( "Ювнтус"), Ланг ( "Базель")
Полузащитники: Толиссо ( "Бавария"), Коутиньо, Милнер (оба - "Ливерпуль"), Браими ( "Порту")
Нападающие: Обамеянг ( "Боруссия", Дортмунд), Мане ( "Ливерпуль"), Абубакар ( "Порту").
Примечательно, что у игрока "Шахтера" наибольшее количество зачетных баллов среди защитников - 12 против 9 у Алекса Сандро и Ланга.
Как сообщалось ранее, другого игрока "горняков" номинировали на звание лучшего футболиста недели ЛЧ.