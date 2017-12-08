Защитника Шахтера включили в сборную тура Лиги чемпионов

Бразильский фулбек "горняков" Исмаили благодаря забитому голу в ворота "Манчестер Сити" (2: 1) попал в символическую сборную.

В сборную тура также вошли:

Вратарь: Вацлик ( "Базель")

Защитники: Алекс Сандро ( "Ювнтус"), Ланг ( "Базель")

Полузащитники: Толиссо ( "Бавария"), Коутиньо, Милнер (оба - "Ливерпуль"), Браими ( "Порту")

Нападающие: Обамеянг ( "Боруссия", Дортмунд), Мане ( "Ливерпуль"), Абубакар ( "Порту").

Примечательно, что у игрока "Шахтера" наибольшее количество зачетных баллов среди защитников - 12 против 9 у Алекса Сандро и Ланга.

Как сообщалось ранее, другого игрока "горняков" номинировали на звание лучшего футболиста недели ЛЧ.