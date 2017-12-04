Захисника "Будівельника" визнано найкращим баскетболістом місяця в Суперлізі

Найцінніший гравець місяця в Суперлізі визначався шляхом голосування серед вболівальників, щотижневого опитування серед головних тренерів чемпіонату, а також за участю представників титульного спонсора чемпіонату Парі-Матч. У підсумку найбiльше залікових балів отримали Генрі Дугат — 10, Дмитро Глєбов — 6, Марвін Джефферсон — 5, Олександр Кушніров — 3.

У листопадових поєдинках американський легіонер “Будівельника” набирав 17,5 очка, 4,8 підбирання, 4,8 асисти, 3,3 перехоплення і 0,3 блок-шоти при 2,0 втратах у середньому за 33,0 хвилини на паркеті. Середній рейтинг ефективності лідера команди склав 20,3 бала.

Примітно, що завдяки діям Дугата “Будівельник” не програв жодного матчу у Суперлізі Парі-Матч у листопаді.