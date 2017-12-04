Защитник "Будивельника" признан лучшим баскетболистом месяца в Суперлиге
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Лучшим игроком ноября Суперлиги Пари-Матч стал защитник киевского “Будивельника” Генри Ллойд Дугат. Об этом сообщает пресс-служба “будивелов”, передает УНН.
Самый ценный игрок месяца в Суперлиге определялся путем голосования среди болельщиков, еженедельного опроса среди главных тренеров чемпионата, а также с участием представителей титульного спонсора чемпионата Пари-Матч. В итоге больше всего зачетных баллов получили Генри Дугат — 10, Дмитрий Глебов — 6, Марвин Джефферсон — 5, Александр Кушниров — 3.
В ноябрьских поединках американский легионер “Будивельника” набирал 17,5 очка, 4,8 подбора, 4,8 ассиста, 3,3 перехвата и 0,3 блок-шота при 2,0 потерях в среднем за 33,0 минуты на паркете. Средний рейтинг эффективности лидера команды составил 20,3 балла.
Примечательно, что благодаря действиям Дугата “Будивельник” не проиграл ни одного матча в Суперлиге Пари-Матч в ноябре.