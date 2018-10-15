Захисник збірної України поповнив ростер БК "Черкаські Мавпи"

Останнім клубом гравця національної збірної України був столичний “Будівельник” за який Отверченко відіграв два сезони та зумів виграти чемпіонство у Суперлізі Парі-Матч.

У Черкасах Отверченко має замінити Олександра Кобця, який полишив команду і підписав контракт з одним клубом НБА. Новачок уже заявлений за “Черкаські Мавпи” у Кубку Європи ФІБА і допоможе клубу в найближчій виїзній грі проти косовської “Пріштини” (17 жовтня).

Зауважимо, що свою професійну кар’єру вихованець миколаївського баскетболу розпочинав у БК “Київ”. За “вовків” новачок черкаського клубу провів аж вісім сезонів, з перервою на півроку у БК “Донецьк”. Також у Руслана був закордонний період. У сезоні 2015-2016 він виступав в іспанській “Манресі”. У чемпіонаті Іспанії Отверченко провів 32 матчі де у середньому за гру здобував 5,2 очки та 1,4 підбирання.

Відзначимо також, атакуючий захисник виступав за збірні України усіх вікових груп. За національну збірну Отверченко провів 14 матчів і був гравцем збірної на останньому чемпіонаті Європи.