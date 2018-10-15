Защитник сборной Украины пополнил ростер БК "Черкасские Мавпы"

Последним клубом игрока национальной сборной Украины был столичный “Будивельнык” за который Отверченко отыграл два сезона и сумел выиграть чемпионство в Суперлиге Пари-Матч.

В Черкассах Отверченко должен заменить Александра Кобца, который оставил команду и подписал контракт с одним клубом НБА. Новичок уже заявлен за “Черкасские Мавпы” в Кубке Европы ФИБА и поможет клубу в ближайшей выездной игре против косовской “Приштины” (17 октября).

Заметим, что свою профессиональную карьеру воспитанник николаевского баскетбола начинал в БК “Киев”. За “волков” новичок черкасского клуба провел целых восемь сезонов, с перерывом в полгода в БК “Донецк”. Также у Руслана был заграничный период. В сезоне 2015-2016 он выступал в испанской “Манресе”. В чемпионате Испании Отверченко провел 32 матча где в среднем за игру получил 5,2 очка и 1,4 подбора.

Отметим также, атакующий защитник выступал за сборные Украины всех возрастных групп. За национальную сборную Отверченко провел 14 матчей и был игроком сборной на последнем чемпионате Европы.