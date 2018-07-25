Захисник збірної Франції став автором кращого взяття воріт ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Вболівальники вибрали удар французького оборонця Бенжамена Павара кращим голом чемпіонату світу-2018, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Павар відзначився у воротах Аргентини технічним пострілом з межі штрафного майданчику.
Гол захисника дозволив Франції зрівняти рахунок в матчі 1/8 фіналу з Аргентиною, після чого “сині” здобули в Казані вольову перемогу з рахунком 4:3 і вийшли в чвертьфінал, ставши у підсумку чемпіонами світу.
Примітно, що точний удар француза був визнаний кращим з 18 претендентів.
Зазначимо, що Павар — перший європейський гравець, який став автором найкращого голу турніру, з тих пір, як цей приз був заснований в 2006 році. На ЧС-2014 в Бразилії трофей дістався власникові “Золотої бутси adidas” Хамесу Родрігесу.
Довідка: в рамках чемпіонату світу з футболу у Росії шанувальники футболу побачили 169 голів в 64 матчах.