Защитник сборной Франции стал автором лучшего взятия ворот ЧМ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Болельщики выбрали удар французского защитника Бенжамен Павар лучшим голом чемпионата мира-2018, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Павар отличился в воротах Аргентины техническим выстрелом из пределов штрафной площадке.
Гол защитника позволил Франции сравнять счет в матче 1/8 финала с Аргентиной, после чего “синие” получили в Казани волевую победу со счетом 4:3 и вышли в четвертьфинал, став в итоге чемпионами мира.
Примечательно, что точный удар француза был признан лучшим из 18 претендентов.
Отметим, что Павар — первый европейский игрок, который стал автором лучшего гола турнира, с тех пор, как этот приз был основан в 2006 году. На ЧМ-2014 в Бразилии трофей достался владельцу “Золотой бутсы adidas” Родригес.
Справка: в рамках чемпионата мира по футболу в России поклонники футбола увидели 169 голов в 64 матчах.