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Захисник Я.Ракицький продовжив угоду із "Шахтарем"

Київ • УНН

 • 12930 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Футбольний клуб “Шахтар” підписав контракт із 27-річним захисником збірної України Ярославом Ракицьким. Про це інформує прес-служба “гірників”, передає УНН.

Захисник Я.Ракицький продовжив угоду із "Шахтарем"

Новий контракт розрахований на п’ять років.

“Щасливий, що продовжую захищати кольори рідного клубу. Я пишаюся, що граю у футболці “Шахтаря”, — це моє життя. Моє серце завжди було і є “оранжево-чорним”. Я раніше говорив і зараз повторю: хочу завершити свою футбольну кар’єру в “Шахтарі,” — розповів Я.Ракицький.

Варто відзначити, що Я.Ракицький є вихованцем Академії “гірників”. За першу команду дебютував у серпні 2009 року. Загалом у футболці донеччан провів 272 офіційні матчі, забив 12 голів. Цього сезону 26-річний захисник зіграв 27 поєдинків.

Окрім того, разом із “Шахтарем” оборонець здобув 14 трофеїв серед яких 5 Суперкубків України та стільки ж титулів чемпіона України.

Нагадаємо, що раніше інший захисник Сергій Кривцов також продовжив угоду із “Шахтарем”.

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