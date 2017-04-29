Защитник Я.Ракицький продлил соглашение с "Шахтером"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Футбольный клуб "Шахтер" подписал контракт с 27-летним защитником сборной Украины Ярослав Ракицкий. Об этом сообщает пресс-служба "горняков", передает УНН.
Новый контракт рассчитан на пять лет.
"Счастлив, что продолжаю защищать цвета родного клуба. Я горжусь, что играю в футболке "Шахтера" - это моя жизнь. Мое сердце всегда было и есть «оранжево-черным». Я раньше говорил и сейчас повторю: хочу завершить свою футбольную карьеру в "Шахтере", - рассказал Я.Ракицький.
Стоит отметить, что Я.Ракицький является воспитанником Академии "горняков". За первую команду дебютировал в августе 2009 года. Всего в футболке дончан провел 272 официальных матча, забил 12 голов. В этом сезоне 26-летний защитник сыграл 27 поединков.
Кроме того, вместе с "Шахтером" защитник получил 14 трофеев среди которых 5 Суперкубков Украины и столько же титулов чемпиона Украины.
Напомним, что ранее другой защитник Сергей Кривцов также продлил соглашение с "Шахтером".