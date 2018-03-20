Захисник "Шахтаря" отримав дебютний виклик у збірну Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Захисник "Шахтаря" Ісмаїлі вперше отримав виклик до лав національної збірної Бразилії з футболу, повідомляє УНН з посиланням на сайт Федерації футболу Бразилії.
Гравець "Шахтаря" замінить у складі представника туринського "Ювентуса" Алекса Сандро, який відчув дискомфорт у нозі на першому тренуванні "селесао" у Москві. Після обстеження виявилося, що у футболіста "Старої сеньйори" травма м'язів у правому стегні.
Примітно, що Ісмаїлі, який має контракт з "гірниками" до кінця сезону 2020/21, в нинішній УПЛ зіграв 19 поєдинків, забив 2 голи і віддав 6 асистів. У Лізі чемпіонів його показники - 8 поєдинків і 1 гол.
Відзначимо, що 23 та 27 березня підопічні Тіте проведуть товариські матчі з Росією й Німеччиною.
Нагадаємо, до розташування "селесао" вже вирушили Фред і Тайсон.