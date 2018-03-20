Защитник "Шахтера" получил дебютный вызов в сборную Бразилии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Защитник "Шахтера" Исмаили впервые получил вызов в сборную Бразилии по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации футбола Бразилии.
Игрок "Шахтера" заменит в составе представителя туринского "Ювентуса" Алекса Сандро, который почувствовал дискомфорт в ноге на первой тренировке "селесао" в Москве. После обследования оказалось, что у футболиста "Старой синьоры" травма мышц в правом бедре.
Примечательно, что Исмаили, который имеет контракт с "горняками" до конца сезона 2020/21, в нынешней УПЛ сыграл 19 поединков, забил 2 гола и отдал 6 ассистов. В Лиге чемпионов его показатели - 8 поединков и 1 гол.
Отметим, что 23 и 27 марта подопечные Тите проведут товарищеские матчи с Россией и Германией.
Напомним, в расположение "селесао" уже отправились Фред и Тайсон.