Захисник С.Кривцов продовжив контракт із "Шахтарем"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Футбольний клуб “Шахтар” та захисник команди Сергій Кривцов підписали нову угоду. Про це інформує прес-служба “помаранчево-чорних”, передає УНН.
Угода між сторонами розрахована на чотири роки.
“Дуже радий, що мені запропонували новий контракт. Протягом найближчих чотирьох сезонів сподіваюся дати „гірникам“ користь і допомогти здобути нові трофеї. Грати в “Шахтарі” — це велика гордість для мене. Я сьомий рік у клубі й хочу сказати, мені тут комфортно. Чудові стосунки з партнерами по команді, тренерами та всім персоналом,” — прокоментував підписання угоди С.Кривцов.
Довідка: 26-річний С.Кривцов перейшов до донецького клубу із запорізького “Металурга” в травні 2010 року. Цього сезону оборонець провів 10 ігор та забив 2 голи.
Загалом на рахунку С.Кривцова 94 офіційні матчі й 8 м’ячів за “Шахтар”. Крім того, у футболці “гірників” захисник здобув 13 трофеїв.