Защитник С.Кривцов продлил контракт с "Шахтером"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Футбольный клуб "Шахтер" и защитник команды Сергей Кривцов подписали новое соглашение. Об этом сообщает пресс-служба "оранжево-черных", передает УНН.
Соглашение между сторонами рассчитано на четыре года.
"Очень рад, что мне предложили новый контракт. В течение ближайших четырех сезонов надеюсь дать "горнякам" пользу и помочь получить новые трофеи. Играть в "Шахтере" - это большая гордость для меня. Я седьмой год в клубе и хочу сказать, мне здесь комфортно. Отличные отношения с партнерами по команде, тренерами и всем персоналом ", - прокомментировал подписание соглашения С.Кривцов.
Справка: 26-летний С.Кривцов перешел в донецкий клуб из запорожского "Металлурга" в мае 2010 года. В этом сезоне защитник провел 10 игр и забил 2 гола.
Всего на счету С.Кривцова 94 официальных матча и 8 мячей за "Шахтер". Кроме того, в футболке "горняков" защитник получил 13 трофеев.