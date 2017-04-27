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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Защитник С.Кривцов продлил контракт с "Шахтером"

Киев • УНН

 • 11554 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Футбольный клуб "Шахтер" и защитник команды Сергей Кривцов подписали новое соглашение. Об этом сообщает пресс-служба "оранжево-черных", передает УНН.

Защитник С.Кривцов продлил контракт с "Шахтером"

Соглашение между сторонами рассчитано на четыре года.

"Очень рад, что мне предложили новый контракт. В течение ближайших четырех сезонов надеюсь дать "горнякам" пользу и помочь получить новые трофеи. Играть в "Шахтере" - это большая гордость для меня. Я седьмой год в клубе и хочу сказать, мне здесь комфортно. Отличные отношения с партнерами по команде, тренерами и всем персоналом ", - прокомментировал подписание соглашения С.Кривцов.

Справка: 26-летний С.Кривцов перешел в донецкий клуб из запорожского "Металлурга" в мае 2010 года. В этом сезоне защитник провел 10 игр и забил 2 гола.

Всего на счету С.Кривцова 94 официальных матча и 8 мячей за "Шахтер". Кроме того, в футболке "горняков" защитник получил 13 трофеев.

Украинские Национальные Новости

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