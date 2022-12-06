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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 47239 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Фотограф з "Азову" повернувся на військову службу після полону

Фотограф з "Азову" повернувся на військову службу після полону

Київ • УНН

 • 842869 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Звільнений з російського полону Дмитро Козацький, чиї фото з "Азовсталі" облетіли увесь світ, повернувся на військову службу. Про це він повідомив у Twitter, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні перший день, як повернувся на військову службу", – написав Дмитро.

Сьогодні перший день, як повернувся на військову службу pic.twitter.com/66HcQQeXQ4

— Орест (@kztsky) December 6, 2022

Нагадаємо

Бійцю полку "Азов" Дмитру Козацькому із позивним "Орест" присудили спеціальну нагороду польської фотопремії Grand Press Photo 2022 за світлини з "Азовсталі" у Маріуполі.

Дмитра повернули з російського полону 21 вересня. Це був масштабний обмін полоненими – Україна звільнила 215 захисників.

Українські Національні Новини

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