Фотограф з "Азову" повернувся на військову службу після полону
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Звільнений з російського полону Дмитро Козацький, чиї фото з "Азовсталі" облетіли увесь світ, повернувся на військову службу. Про це він повідомив у Twitter, передає УНН.
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"Сьогодні перший день, як повернувся на військову службу", – написав Дмитро.
Сьогодні перший день, як повернувся на військову службу pic.twitter.com/66HcQQeXQ4— Орест (@kztsky) December 6, 2022
Нагадаємо
Бійцю полку "Азов" Дмитру Козацькому із позивним "Орест" присудили спеціальну нагороду польської фотопремії Grand Press Photo 2022 за світлини з "Азовсталі" у Маріуполі.
Дмитра повернули з російського полону 21 вересня. Це був масштабний обмін полоненими – Україна звільнила 215 захисників.