Фотограф из "Азова" вернулся на военную службу после плена

Цитата

"Сегодня первый день, как вернулся на военную службу", – написал Дмитрий.

Сегодня первый день, как вернулся на военную службу pic.twitter.com/66HcQQeXQ4

Напомним

Бойцу полка "Азов" Дмитрию Казацкому с позывным "Орест" присудили специальную награду польской фотопремии Grand Press Photo 2022 за фотографии из "Азовстали" в Мариуполе.

Дмитрия вернули из российского плена 21 сентября. Это был масштабный обмен пленными – Украина освободила 215 защитников.