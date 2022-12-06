Фотограф из "Азова" вернулся на военную службу после плена
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Освобожденный из российского плена Дмитрий Казацкий, чьи фото из "Азовстали" облетели весь мир, вернулся на военную службу. Об этом он сообщил в Twitter, передает УНН.
Цитата
"Сегодня первый день, как вернулся на военную службу", – написал Дмитрий.
Сегодня первый день, как вернулся на военную службу pic.twitter.com/66HcQQeXQ4— Орест (@kztsky) December 6, 2022
Напомним
Бойцу полка "Азов" Дмитрию Казацкому с позывным "Орест" присудили специальную награду польской фотопремии Grand Press Photo 2022 за фотографии из "Азовстали" в Мариуполе.
Дмитрия вернули из российского плена 21 сентября. Это был масштабный обмен пленными – Украина освободила 215 защитников.