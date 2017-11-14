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Захисник "Динамо" дебютував за національну збірну Польщі

Захисник "Динамо" дебютував за національну збірну Польщі

Київ • УНН

 • 10408 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Захисник київського "Динамо" Томаш Кендзьора дебютував за збірну Польщі у товариській грі, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Динамо".

Збірна Польщі, яка кваліфікувалася на чемпіонат світу, провела товариський матч із командою Мексики.

Як і в попередньому поєдинку з Уругваєм (0:0), підопічні Адама Навалки не забили й цього разу. Натомість пропустили у свої ворота – на 13-й хвилині м’яч, який у підсумку став єдиним, забив нападник лісабонської "Бенфіки" Рауль Хіменес, скориставшись з відскоку від одного із захисників суперника.

У складі Польщі на звичному правому фланзі повний матч відіграв захисник "Динамо" Томаш Кендзьора, для якого цей поєдинок став дебютним у національній збірній.

Варто відзначити, що цього літа Кендзьора був капітаном молодіжної польської дружини, яка брала участь у фінальній частині чемпіонату Європи (U-21), що проходила на території Польщі.

Додамо також, за "Динамо" оборонець провів у нинішньому сезоні 12 поєдинків за клуб – 1 результативна передача.

Нагадаємо, захисник "Динамо" Домагой Віда у складі збірної Хорватії наступного літа візьме участь у ЧС.

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