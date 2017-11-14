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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 29914 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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14:39 • 86074 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 100609 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100679 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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Защитник "Динамо" дебютировал за национальную сборную Польши

Защитник "Динамо" дебютировал за национальную сборную Польши

Киев  •  УНН

 • 10405 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера дебютировал за сборную Польши в товарищеской игре, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Динамо".

Сборная Польши, которая квалифицировалась на чемпионат мира, провела товарищеский матч с командой Мексики.

Как и в предыдущем поединке с Уругваем (0:0), подопечные Адама Навалкы не забили и сейчас. Вместо этого пропустили в свои ворота - на 13-й минуте мяч, который в итоге стал единственным, забил нападающий лиссабонской "Бенфики" Рауль Хименес, воспользовавшись отскока от одного из защитников соперника.

В составе Польши на привычном правом фланге полный матч отыграл защитник "Динамо" Томаш Кендзера, для которого этот поединок стал дебютным в национальной сборной.

Стоит отметить, что этим летом Кендзера был капитаном молодежной польской дружины, которая принимала участие в финальной части чемпионата Европы (U-21), проходившей на территории Польши.

Добавим также, за "Динамо" защитник провел в нынешнем сезоне 12 матчей за клуб - 1 результативная передача.

Напомним, защитник "Динамо" Домагой Вида в составе сборной Хорватии следующим летом примет участие в ЧМ.

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