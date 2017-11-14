Защитник "Динамо" дебютировал за национальную сборную Польши

Сборная Польши, которая квалифицировалась на чемпионат мира, провела товарищеский матч с командой Мексики.

Как и в предыдущем поединке с Уругваем (0:0), подопечные Адама Навалкы не забили и сейчас. Вместо этого пропустили в свои ворота - на 13-й минуте мяч, который в итоге стал единственным, забил нападающий лиссабонской "Бенфики" Рауль Хименес, воспользовавшись отскока от одного из защитников соперника.

В составе Польши на привычном правом фланге полный матч отыграл защитник "Динамо" Томаш Кендзера, для которого этот поединок стал дебютным в национальной сборной.

Стоит отметить, что этим летом Кендзера был капитаном молодежной польской дружины, которая принимала участие в финальной части чемпионата Европы (U-21), проходившей на территории Польши.

Добавим также, за "Динамо" защитник провел в нынешнем сезоне 12 матчей за клуб - 1 результативная передача.

Напомним, защитник "Динамо" Домагой Вида в составе сборной Хорватии следующим летом примет участие в ЧМ.