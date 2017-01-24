Захисник А.Гордієнко продовжив контракт із "Зорею"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Вихованець луганської "Зорі" Артем Гордієнко поставив свій підпис, який ознаменував продовження контракту з клубом із Луганська. Про це інформує УНН з посиланням на прес-службу ФК "Зоря".
Термін нової угоди захисника та клубу розрахований на два роки.
У нинішньому сезоні 25-річний уродженець Луганська провів 11 поєдинків у Лізі Парі-Матч, 3 в Лізі Європи, а також 1 в Кубку України та встиг відзначитися двома голами.
Нагадаємо, що А.Гордієнко почав свої виступи за луганчан у сезоні 2007/08. За цей час зумів пройти шлях від молодіжного складу до стабільного гравця основи. У Прем'єр-лізі на рахунку футболіста 49 матчів. 8 ігор оборонець провів у Кубку України і стільки ж - у Лізі Європи. Забив, граючи в основі, шість м'ячів. П'ять в чемпіонаті України і один в Кубку.
Як повідомляв УНН, "Зоря" проведе дев'ять контрольних поєдинків на зимових зборах у Туреччині.