Защитник А.Гордиенко продлил контракт с "Зарей"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Воспитанник луганской "Зари" Артем Гордиенко поставил свою подпись, ознаменовавшую продление контракта с клубом из Луганска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФК "Заря".
Срок нового соглашения защитника и клуба рассчитан на два года.
В нынешнем сезоне 25-летний уроженец Луганска провел 11 поединков в Лиге Пари-Матч, 3 в Лиге Европы, а также 1 в Кубке Украины и успел отличиться двумя голами.
Напомним, что А.Гордиенко начал свои выступления за луганчан в сезоне 2007/08. За это время сумел пройти путь от молодежного состава до стабильного игрока основы. В Премьер-лиге на счету футболиста 49 матчей. 8 игр защитник провел в Кубке Украины и столько же - в Лиге Европы. Забил, играя в основе, шесть мячей. Пять в чемпионате Украины и один в Кубке.
Как сообщал УНН, "Заря" проведет девять контрольных поединков на зимних сборах в Турции.