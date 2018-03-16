Західні дипломати заявили, що закон про нацбезпеку суперечить практикам ЄС і НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Закон про національну безпеку суперечить практикам Європейського союзу та НАТО. Про це йдеться у листі до Президента України та спікера парламентту від голови Представництва ЄС в Україні, посла США в Україні, голови Представництва НАТО в Україні та голови Консультативної місії Європейського Союзу в Україні, який оприлюднила у своєму Facebook нардеп Світлана Заліщук, передає УНН.
Зокрема, за словами Заліщук, законопроект "Про національну безпеку України" не передбачає парламентського контролю за діяльністю Служби безпеки України (СБУ), що є одним з фундаментальних вимог щодо наближення до НАТО. Адміністрація Президента та СБУ 18 місяців працювали з представниками НАТО та ЄС над документом у цій сфері, але зрештою повністю проігнорували ці зобов’язання.
Також у листі дипломати висловлюють занепокоєння “у зв'язку із положенням про Ставку Верховного Головнокомандувача, яке не відповідає стандартам і принципам НАТО та може мати суттєвий негативний вплив на принцип цивільного контролю. Незважаючи на те, що ми кілька разів зверталися з проханням обґрунтувати збереження Ставки та її повноважень, ми так і не отримали жодної інформації”.
Дипломати окремо говорять про прозорість в оборонній сфері, якої бракує в законі: “прозорість вимагає повного розкриття відповідної інформації та відомостей органам, що здійснюють громадський та парламентський нагляд (контроль) з метою забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів у сфері безпеки та оборони (за винятком державної таємниці та інформації, що стосується спроможностей і має засекречений характер)”.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що реалізація закону про національну безпеку сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату в Україні, оскільки посилиться контроль за сектором безпеки і оборони та збільшиться рівень довіри до України як до надійного партнера НАТО.