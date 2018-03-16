Західні дипломати заявили, що закон про нацбезпеку суперечить практикам ЄС і НАТО

КИЇВ. 16 березня. УНН. Закон про національну безпеку суперечить практикам Європейського союзу та НАТО. Про це йдеться у листі до Президента України та спікера парламентту від голови Представництва ЄС в Україні, посла США в Україні, голови Представництва НАТО в Україні та голови Консультативної місії Європейського Союзу в Україні, який оприлюднила у своєму Facebook нардеп Світлана Заліщук, передає УНН.