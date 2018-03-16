Западные дипломаты заявили, что закон о нацбезопасности противоречит практикам ЕС и НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Закон о национальной безопасности противоречит практикам Европейского союза и НАТО. Об этом говорится в письме к Президенту Украины и спикера парламентту от главы Представительства ЕС в Украине, посол США в Украине, главы Представительства НАТО в Украине и председателя Консультативного миссии Европейского Союза в Украине, который обнародовала в своем Facebook нардеп Светлана Залищук, передает УНН.
В частности, по словам Залищук, законопроект "О национальной безопасности Украины" не предусматривает парламентского контроля за деятельностью Службы безопасности Украины (СБУ), что является одним из фундаментальных требований по приближению к НАТО. Администрация Президента и СБУ 18 месяцев работали с представителями НАТО и ЕС над документом в этой сфере, но в конце концов полностью проигнорировали эти обязательства.
Также в письме дипломаты выражают обеспокоенность "в связи с положением о Ставке Верховного Главнокомандующего, что не соответствует стандартам и принципам НАТО и может иметь существенное негативное влияние на принцип гражданского контроля. Несмотря на то, что мы несколько раз обращались с просьбой обосновать сохранение Ставки и ее полномочий, мы так и не получили никакой информации".
Дипломаты отдельно говорят о прозрачности в оборонной сфере, которой не хватает в законе: "прозрачность требует полного раскрытия соответствующей информации и сведений органам, осуществляющим общественный и парламентский контроль в целях обеспечения эффективного использования финансовых ресурсов в сфере безопасности и обороны (за исключением государственной тайны и информации, касающейся возможностей и имеющей засекреченный характер)".
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что реализация закона о национальной безопасности будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине, поскольку усилится контроль над сектором безопасности и обороны и увеличится уровень доверия к Украине как к надежному партнеру НАТО.