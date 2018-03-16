Западные дипломаты заявили, что закон о нацбезопасности противоречит практикам ЕС и НАТО

КИЕВ. 16 марта. УНН. Закон о национальной безопасности противоречит практикам Европейского союза и НАТО. Об этом говорится в письме к Президенту Украины и спикера парламентту от главы Представительства ЕС в Украине, посол США в Украине, главы Представительства НАТО в Украине и председателя Консультативного миссии Европейского Союза в Украине, который обнародовала в своем Facebook нардеп Светлана Залищук, передает УНН.