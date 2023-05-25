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Західна розвідка: Китайські хакери шпигують за критично важливою інфраструктурою США

Західна розвідка: Китайські хакери шпигують за критично важливою інфраструктурою США

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. Спонсорована державою група китайських хакерів шпигувала за широким спектром організацій критичної інфраструктури США: від телекомунікацій до транспортних вузлів, заявили в середу західні спецслужби та Microsoft, пише Ruters, передає УНН.

Деталі 

Окрім США, шпигунство було спрямоване ще на американську острівну територію Гуам, де розташовані стратегічно важливі американські військові бази, повідомляє Microsoft у звіті, додаючи, що «пом’якшити цю атаку може бути складно».

Хоча Китай і США регулярно шпигують один за одним, аналітики кажуть, що це одна з найбільших відомих китайських кампаній кібершпигунства проти американської критичної інфраструктури.

Наразі невідомо, скільки організацій постраждало, але Агентство національної безпеки США (АНБ) повідомило, що працює з партнерами, включаючи Канаду, Нову Зеландію, Австралію та Великобританію, а також Федеральним бюро розслідувань США для виявлення порушень. Канада, Велика Британія, Австралія та Нова Зеландія попередили, що вони також можуть стати мішенню хакерів.

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Аналітики Microsoft заявили, що мають «помірну впевненість», що ця китайська група, яку вона назвала «Volt Typhoon», створює можливості, які можуть порушити критичну комунікаційну інфраструктуру між Сполученими Штатами та регіоном Азії під час майбутніх криз.

Активність Китаю є унікальною та викликає занепокоєння також тому, що аналітики ще не мають достатнього уявлення про те, на що ця група може бути здатна.

Аналітики безпеки очікують, що китайські хакери можуть атакувати військові мережі США та іншу критичну інфраструктуру, якщо Китай посягне на Тайвань.

АНБ та інші західні кіберагентства закликали компанії, які керують критично важливою інфраструктурою, виявляти зловмисну ​​активність за допомогою виданих ними технічних інструкцій.

«Життєво важливо, щоб оператори критичної національної інфраструктури вжили заходів, щоб запобігти зловмисникам, які ховаються в їхніх системах», — сказав Пол Чічестер, директор Національного центру кібербезпеки Великобританії у спільній заяві з АНБ.

У Microsoft заявили, що китайська хакерська група була активною принаймні з 2021 року та націлилася на кілька галузей, включаючи зв’язок, виробництво, комунальні послуги, транспорт, будівництво, морське судноплавство, уряд, інформаційні технології та освіту.








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