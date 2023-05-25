Западная разведка: Китайские хакеры шпионят за критически важной инфраструктурой США

Детали

Помимо США, шпионаж был направлен еще на американскую островную территорию Гуам, где расположены стратегически важные американские военные базы, сообщает Microsoft в отчете, добавляя, что «смягчить эту атаку может быть сложно».

Хотя Китай и США регулярно шпионят друг за другом, аналитики говорят, что это одна из крупнейших известных китайских кампаний кибершпионажа против американской критической инфраструктуры.

Пока неизвестно, сколько организаций пострадало, но Агентство национальной безопасности США (АНБ) сообщило, что работает с партнерами, включая Канаду, Новую Зеландию, Австралию и Великобританию, а также Федеральное бюро расследований США для выявления нарушений. Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия предупредили, что они также могут стать мишенью хакеров.

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Аналитики Microsoft заявили, что имеют «умеренную уверенность», что эта китайская группа, которую она назвала «Volt Typhoon», создает возможности, которые могут нарушить критическую коммуникационную инфраструктуру между Соединенными Штатами и регионом Азии во время будущих кризисов.

Активность Китая является уникальной и вызывает беспокойство также потому, что аналитики еще не имеют достаточного представления о том, на что эта группа может быть способна.

Аналитики безопасности ожидают, что китайские хакеры могут атаковать военные сети США и другую критическую инфраструктуру, если Китай посягнет на Тайвань.

АНБ и другие западные киберагентства призвали компании, управляющие критически важной инфраструктурой, выявлять злонамеренную активность с помощью выданных ими технических инструкций.

«Жизненно важно, чтобы операторы критической национальной инфраструктуры приняли меры, чтобы предотвратить злоумышленников, скрывающихся в их системах», — сказал Пол Чичестер, директор Национального центра кибербезопасности Великобритании в совместном заявлении с АНБ.

В Microsoft заявили, что китайская хакерская группа была активной по крайней мере с 2021 года и нацелилась на несколько отраслей, включая связь, производство, коммунальные услуги, транспорт, строительство, морское судоходство, правительство, информационные технологии и образование.















