Захід засудив штурм парламенту у Македонії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. ЄС, США, НАТО і кілька балканських країн засудили штурм демонстрантів парламенту у Македонії, які побили кількох депутатів, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
Так, голова європейської дипломатії Федеріка Моґеріні назвала останнє насильство “надзвичайно хвилюючим і дуже сумним”.
“Ми завжди вважаємо насильство неприйнятним, особливо коли воно відбувається у часи демократії, у парламенті”, — сказала Ф.Моґеріні журналістам на Мальті перед неформальним самітом ЄС.
Як повідомляв УНН, лідер парламентської більшості Македонії відмовився зустрітися з президентом після сутичок.
За останніми даними, внаслідок зіткнень біля парламенту Македонії постраждали 109 осіб.