Запад осудил штурм парламента в Македонии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. ЕС, США, НАТО и несколько балканских стран осудили штурм демонстрантов парламента в Македонии, которые избили нескольких депутатов, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Так, глава европейской дипломатии Федерика Моґерини назвала последнее насилие "чрезвычайно волнующим и очень печальным".
"Мы всегда насилие неприемлемым, особенно когда оно происходит во времена демократии, в парламенте", - сказала Ф.Моґерини журналистам на Мальте перед неформальным саммитом ЕС.
Как сообщал УНН, лидер парламентского большинства Македонии отказался встретиться с президентом после столкновений.
По последним данным, в результате столкновений у парламента Македонии пострадали 109 человек.