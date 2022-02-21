Захід не готовий сприймати пропозиції Росії щодо припинення розширення НАТО - Лавров
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Реакції США і НАТО свідчать про те, що вони не готові сприймати пропозиції РФ про розширення Альянсу на схід. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на терміновому засіданні Ради Безпеки Росії, передає кореспондент УНН.
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“Ми підготували оцінку тих пропозицій щодо гарантій безпеки, про які Росія висунула відповідні ініціативи перед США і НАТО в грудні минулого року. Наприкінці січня ми отримали реакцію, оцінка цієї реакції показує, що наші західні колеги не готові сприймати наші центральні пропозиції, перш за все в тому, що стосується нерозширення НАТО на схід. Ця вимога відхилена з посиланням на так звану політику відкритих дверей Альянсу і свободи вибору державою способів забезпечення безпеки", — сказав міністр.
"Альтернативи цьому ключовому положенню не запропоновано ні у відповіді США, ні у відповіді НАТО", - додав він.
Деталі
Водночас він зазначив, що США і НАТО висловили готовність до діалогу з низки інших питань.
"Підсумовуючи оцінку цих відповідей, ми можемо констатувати, що є зрушення. Вони несуттєві, але вони є. [...] У цьому контексті ми виходимо з того, що роботу потрібно продовжувати", — додав Лавров, зазначивши, що Росія відповіла на листи тільки в США, так як лінію НАТО вважають "допоміжною".
Контекст
Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Росія виставила низку вимог по так званим "гарантіям безпеки" до США і НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України і Грузії. Серія переговорів, яка відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні в січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Тим не менш, Москва чекала і письмових відповідей, які США і НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" врахування трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.
Стурбованість посилилася, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може відбутися "в будь-який час".