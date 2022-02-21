Захід не готовий сприймати пропозиції Росії щодо припинення розширення НАТО - Лавров

Цитата

“Ми підготували оцінку тих пропозицій щодо гарантій безпеки, про які Росія висунула відповідні ініціативи перед США і НАТО в грудні минулого року. Наприкінці січня ми отримали реакцію, оцінка цієї реакції показує, що наші західні колеги не готові сприймати наші центральні пропозиції, перш за все в тому, що стосується нерозширення НАТО на схід. Ця вимога відхилена з посиланням на так звану політику відкритих дверей Альянсу і свободи вибору державою способів забезпечення безпеки", — сказав міністр.

"Альтернативи цьому ключовому положенню не запропоновано ні у відповіді США, ні у відповіді НАТО", - додав він.

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Водночас він зазначив, що США і НАТО висловили готовність до діалогу з низки інших питань.

"Підсумовуючи оцінку цих відповідей, ми можемо констатувати, що є зрушення. Вони несуттєві, але вони є. [...] У цьому контексті ми виходимо з того, що роботу потрібно продовжувати", — додав Лавров, зазначивши, що Росія відповіла на листи тільки в США, так як лінію НАТО вважають "допоміжною".

Контекст

Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог по так званим "гарантіям безпеки" до США і НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України і Грузії. Серія переговорів, яка відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні в січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Тим не менш, Москва чекала і письмових відповідей, які США і НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" врахування трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.

Стурбованість посилилася, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може відбутися "в будь-який час".