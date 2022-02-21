Запад не готов воспринимать предложения России о прекращении расширения НАТО - Лавров

Цитата

“Мы подготовили оценку тех предложений по гарантиям безопасности, о. которых Россия выдвинула соответствующие инициативы перед США и НАТО в декабре прошлого года. В конце января мы получили реакцию, оценка этой реакции показывает, что наши западные коллеги не готовы воспринимать наши центральные предложения, прежде всего в том что касается не расширения НАТО на восток. Это требование отклонено со ссылкой на так называемую политику открытых дверей Альянса и свободы выбора государством способов обеспечения безопасности”, — сказал министр.

“Альтернативы этому ключевому положению не предложено ни в ответе США, ни в ответе НАТО”, — добавил он.

Детали

В то же время он отметил, что США и НАТО выразили готовность к диалогу по ряду других вопросов.

“Подытоживая оценку этих ответов, мы можем констатировать, что есть подвижки. Они несущественные, но они есть. [...] В этом контексте мы исходим из того, что работу нужно продолжать”, — добавил Лавров, отметив, что Россия ответила на письма только в США, так как линию НАТО считают “вспомогательной”.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым “гарантиям безопасности” к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно “гарантий безопасности” учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти “в любое время”.