Захарова стала жертвою фейкових новин через "справу Скрипаля"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова на своїй сторінці в Facebook в середу зробила різкий коментар в бік Терези Мей через буцім-то слова прем’єрки щодо колеги Захарової, голови МЗС РФ Сергія Лаврова. Як з’ясував УНН, посилаючись на виступ голови британського уряду, Мей такої заяви не робила.
“Тереза, Лавров — російський міністр, а не британський. І оцінку йому як міністру дає президент Росії, — написала Захарова. — Я розумію, що вам би хотілося думати інакше, але ваш міністр (закордонних справ) — Борис Джонсон”.
Насправді, фраза про те, що міністр закордонних справ “не гідний свого посту” належить лідеру лейбористів Британії Джеремі Корбіну, який говорив після Мей і адресував образу Борису Джонсону.
Раніше в середу британський прем’єр заявила, що Велика Британія вишле 23 російських дипломатів у відповідь на ситуацію, яка виникла у зв’язку з отруєнням колишнього подвійного шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.