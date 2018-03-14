Захарова стала жертвою фейкових новин через "справу Скрипаля"

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова на своїй сторінці в Facebook в середу зробила різкий коментар в бік Терези Мей через буцім-то слова прем’єрки щодо колеги Захарової, голови МЗС РФ Сергія Лаврова. Як з’ясував УНН, посилаючись на виступ голови британського уряду, Мей такої заяви не робила.

“Тереза, Лавров — російський міністр, а не британський. І оцінку йому як міністру дає президент Росії, — написала Захарова. — Я розумію, що вам би хотілося думати інакше, але ваш міністр (закордонних справ) — Борис Джонсон”.

Насправді, фраза про те, що міністр закордонних справ “не гідний свого посту” належить лідеру лейбористів Британії Джеремі Корбіну, який говорив після Мей і адресував образу Борису Джонсону.

Раніше в середу британський прем’єр заявила, що Велика Британія вишле 23 російських дипломатів у відповідь на ситуацію, яка виникла у зв’язку з отруєнням колишнього подвійного шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

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