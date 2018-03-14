Захарова стала жертвой фейковых новостей из-за "дела Скрипаля"

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 28173 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 43165 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 47866 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 97956 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 88663 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103275 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110259 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116940 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133628 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook в среду сделала резкий комментарий в сторону Терезы Мэй через вроде бы слова премьера по коллеги Захаровой, главы МИД РФ Сергея Лаврова. Как выяснил УНН, ссылаясь на выступление главы британского правительства, Мэй такого заявления не делала.

"Тереза, Лавров - российский министр, а не английский. И оценку ему как министру дает президент России, - написала Захарова. - Я понимаю, что вам бы хотелось думать иначе, но ваш министр (иностранных дел) - Борис Джонсон".

На самом деле, фраза о том, что министр иностранных дел "не достоин своего поста" принадлежит лидеру лейбористов Великобритании Джереми Корбину, который говорил после Мэй и адресовал обиду Борису Джонсону.

Ранее в среду британский премьер заявила, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов в ответ на ситуацию, которая возникла в связи с отравлением бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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