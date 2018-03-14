Захарова стала жертвой фейковых новостей из-за "дела Скрипаля"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook в среду сделала резкий комментарий в сторону Терезы Мэй через вроде бы слова премьера по коллеги Захаровой, главы МИД РФ Сергея Лаврова. Как выяснил УНН, ссылаясь на выступление главы британского правительства, Мэй такого заявления не делала.
"Тереза, Лавров - российский министр, а не английский. И оценку ему как министру дает президент России, - написала Захарова. - Я понимаю, что вам бы хотелось думать иначе, но ваш министр (иностранных дел) - Борис Джонсон".
На самом деле, фраза о том, что министр иностранных дел "не достоин своего поста" принадлежит лидеру лейбористов Великобритании Джереми Корбину, который говорил после Мэй и адресовал обиду Борису Джонсону.
Ранее в среду британский премьер заявила, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов в ответ на ситуацию, которая возникла в связи с отравлением бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.