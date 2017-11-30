Закарпаттю загрожує сходження лавин

"30 листопада – 1 грудня, у зв’язку зі снігопадами, у високогір'ї східної частини Закарпатської області зберігається значна лавинна небезпека (3 рівень)," - йдеться в повідомленні.

Крім того, 30 листопада - 1 грудня, внаслідок випадіння сильних опадів, на рiчках Закарпаття очiкується пiдвищення рiвнiв води (над рiвнями на 8 годину 29 листопада) на 0,3-1,0 м, в межах русел; у нижнiй течiї Боржави - до 2,0 м, з початковим виходом води на заплаву в районі поста Верхні Ремети.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ДСНС попереджає про небезпеку лавин в Івано-Франківській і Закарпатській областях

В мiсцях проходження сильних дощiв буде формуватись значний мiсцевий стiк, на малих водотоках - швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води.