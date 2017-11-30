Закарпатью грозит схождение лавин

"30 ноября - 1 декабря, в связи со снегопадами, в высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Кроме того, 30 ноября - 1 декабря, в результате выпадения сильных осадков, на реках Закарпатья ожидается повышение уровня воды (над уровнями на 8 часов 29 ноября) на 0,3-1,0 м, в пределах русел; в нижнем течении Боржавы - до 2,0 м, с начальным выходом воды на пойму в районе поста Верхние Реметы.

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В местах прохождения сильных дождей будет формироваться значительный местный сток на малых водотоках - мимолетное повышение уровней воды.