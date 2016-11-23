Закарпатських поліцейських, які знешкодили озброєного злочинця, нагородять відзнакою ОДА
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 23 листопада. УНН. Закарпатських поліцейських, які учора, 22 листопада, знешкодили озброєного злочинця у Рахівському районі, нагородять відзнакою Закарпатської обласної державної адміністрації “За заслуги перед Закарпаттям”. Про це УНН повідомив директор департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Закарпатської ОДА Ярослав Галас.
Окрім того, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль доручив керівництву Головного управління Національної поліції в Закарпатській області відзначити учасників опергрупи за виявлений професіоналізм і мужність при затриманні небезпечного злочинця.
Правоохоронців на Закарпатті нагороджують не вперше. Так, у жовтні 2016 року Геннадій Москаль вручив почесні грамоти обласної державної адміністрації співробітникам Управління захисту економіки у Закарпатській області, які викрили хабарників у пункті пропуску “Малі Селменці” на українсько-словацькому кордоні.
Як раніше повідомляв УНН, під час затримання п’яного озброєного жителя Закарпаття 23-річний працівник поліції отримав кульове поранення в руку з автомата.