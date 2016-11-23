Закарпатських поліцейських, які знешкодили озброєного злочинця, нагородять відзнакою ОДА

Окрім того, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль доручив керівництву Головного управління Національної поліції в Закарпатській області відзначити учасників опергрупи за виявлений професіоналізм і мужність при затриманні небезпечного злочинця.

Правоохоронців на Закарпатті нагороджують не вперше. Так, у жовтні 2016 року Геннадій Москаль вручив почесні грамоти обласної державної адміністрації співробітникам Управління захисту економіки у Закарпатській області, які викрили хабарників у пункті пропуску “Малі Селменці” на українсько-словацькому кордоні.

Як раніше повідомляв УНН, під час затримання п’яного озброєного жителя Закарпаття 23-річний працівник поліції отримав кульове поранення в руку з автомата.