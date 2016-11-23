Закарпатских полицейских, которые обезвредили вооруженного преступника, наградят знаком отличия ОГА
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 23 ноября. УНН. Закарпатских полицейских, которые вчера, 22 ноября, обезвредили вооруженного преступника в Раховском районе, наградят отличием Закарпатской областной государственной администрации "За заслуги перед Закарпатьем". Об этом УНН сообщил директор департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Закарпатской ОГА Ярослав Галас.
Кроме того, председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль поручил руководству Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области отметить участников опергруппы за проявленный профессионализм и мужество при задержании опасного преступника.
Правоохранителей на Закарпатье награждают не впервые. Так, в октябре 2016 года Геннадий Москаль вручил почетные грамоты областной государственной администрации сотрудникам Управления защиты экономики в Закарпатской области, которые разоблачили взяточников в пункте пропуска "Малые Селменцы" на украинско-словацкой границе.
Как ранее сообщал УНН, во время задержания пьяного вооруженного жителя Закарпатья 23-летний работник полиции получил пулевое ранение в руку из автомата.