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Закарпатські митники затримали українця, який намагався незаконно перевезти цигарки на суму 67 тис. грн у Італію

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. 26 січня 2017 року на митному посту “Лужанка” Закарпатської митниці ДФС припинено спробу незаконного вивезення до країн ЄС тютюнових виробів. Перемістити цигарки через митний кордон намагався громадянин України, передає УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДФС Закарпаття.

Українець прямував у приватних справах в Італію автомобілем “MERCEDES VITO”, обравши форму проходження митного контролю “зелений коридор”. При усному опитуванні громадянин заперечив наявність будь-яких товарів, в тому числі тих, що підлягають декларуванню, а також повідомив, що жодних прихованих від митного контролю товарів не переміщує.

На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків, закарпатські митники направили транспортний засіб для проведення поглибленого митного огляду.

Відтак у транспортному засобі працівники митниці спільно з прикордонниками виявили приховані від митного контролю тютюнові вироби з акцизними марками України, а саме: “CHESTERFIELD”, “WINSTONE” та “MARLBORO” загальною кількістю 3000 пачок. Цигарки знаходились у спеціально виготовленому сховищі.

Таким чином, громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України тютюнових виробів з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 статті 483 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил, цигарки та транспортний засіб вилучено.

Українські Національні Новини

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