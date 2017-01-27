Закарпатские таможенники задержали украинца, который пытался незаконно перевезти сигареты на сумму 67 тыс. грн в Италию
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. 26 января 2017 года на таможенном посту "Лужанка" Закарпатской таможни ГФС пресечена попытка незаконного вывоза в страны ЕС табачных изделий. Переместить сигареты через таможенную границу пытался гражданин Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГФС Закарпатской области.
Украинец направлялся по своим делам в Италию автомобилем "MERCEDES VITO", выбрав форму прохождения таможенного контроля "зеленый коридор". При устном опросе гражданин отрицал наличие каких-либо товаров, в том числе подлежащих декларированию, а также сообщил, что никаких скрытых от таможенного контроля товаров не перемещает.
На основании результатов анализа и оценки рисков, закарпатские таможенники направили транспортное средство для проведения углубленного таможенного досмотра.
В транспортном средстве работники таможни совместно с пограничниками обнаружили скрытые от таможенного контроля табачные изделия с акцизными марками Украины, а именно: "CHESTERFIELD", "WINSTONE" и "MARLBORO" общим количеством 3 тыс. пачек. Сигареты находились в специально изготовленном тайнике.
Таким образом, гражданин совершил действия, направленные на перемещение через таможенную границу Украины табачных изделий с сокрытием от таможенного контроля, то есть с использованием специально изготовленных хранилищ.
Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
Составлен протокол о нарушении таможенных правил, сигареты и транспортное средство изъяты.