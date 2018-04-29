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Закарпатські митники через цигарки вилучили BMW

Київ • УНН

 • 9845 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Вчора працівники митниці під час поглибленого огляду автомобіля BMW з румунською реєстрацією на митному посту "Тиса" Закарпатської митниці ДФС виявили приховані від митного контролю цигарки. Про це повідомили УНН у прес-службі ДФС.

Закарпатські митники через цигарки вилучили BMW

Громадянин України прямував до Берліну, приховавши 1223 пачки цигарок "ROTHMANS", з акцизними марками України. Всі ці тютюнові вироби були приховані у конструктивних порожнинах автомобіля.

Таким чином, громадянин України скоїв дії спрямовані на переміщення через митний кордон України тютюнових виробів з приховуванням від митного контролю, шляхом використання спеціальних сховищ.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. За протоколом про порушення митних правил цигарки, вартістю понад 33 тис грн, та автомобіль, вартістю понад 153 тис грн, вилучено.

Як повідомляв УНН, прикордонники знайшли на Волині гексакоптер, за допомогою якого повітрям через кордон переправляли контрабандні сигарети.

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