Закарпатские таможенники из-за сигарет изъяли BMW

Гражданин Украины следовал в Берлин, скрыв 1223 пачки сигарет "ROTHMANS", с акцизными марками Украины. Все эти табачные изделия были спрятаны в конструктивных полостях автомобиля.



Таким образом, гражданин Украины совершил действия, направленные на перемещение через таможенную границу Украины табачных изделий с сокрытием от таможенного контроля путем использования специальных хранилищ.



Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. По протоколу о нарушении таможенных правил сигареты, стоимостью более 33 тыс грн, и автомобиль, стоимостью более 153 тыс грн, изъяты.

Как сообщал УНН, пограничники нашли в Волынской области гексакоптер, с помощью которого воздухом через границу переправляли контрабандные сигареты.